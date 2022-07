Andres Sooniste ⟩ Hariduselu arhitektidelt oodatakse koostööd ning “kastist välja” mõtlemist

Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja makroökonoomika professor Raul Eamets tutvustas Eesti tööjõuturu pikaajalisi trende ja esitas muu hulgas üsnagi intrigeeriva väite: “Haridussüsteem ei pea üks ühele vastama tööjõuturu igapäevastele ootustele.” Ta lisas, et traditsiooniline haridussüsteem on alati inertsem ja jäigem kui muutused majanduses ja tööturul. Pigem peaks haridussüsteem olema proaktiivsem ning suutma tekkivaid probleeme ennetada ja tulevikutrende ette näha. Kiiretele muutustele reageerimiseks on sobilikud aga täienduskoolitused ja mikrokraadid.