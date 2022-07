Ühisviibimisel mõistsid nii mõnedki, miks on sillale taas piirdeid vaja.

Reiu raudteesild on murekoht olnud juba kaua. Sild ei ole ette nähtud mootorsõidukitele, kuid mootorrattad ja ATVd on seda ikka kasutanud. Juhtide siht on pääseda teisel pool silda asuvatele terviseradadele, mis omakorda pole mootorsõidukitele mõeldud.