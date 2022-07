Loomade varjupaigas on kassiuputus

Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss tõdes, et uue kodu ootel on väga palju kasse ja kassipoegi. “Täiskasvanuid on eriti palju,” täpsustas Juss, kelle arvates inimesed juulis puhkavad ja loomad kodudesse ei liigu. Varjupaiga juhataja mäletab, et heinakuul on varemgi lemmikloomade tahtjaid vähem olnud, ent tänavu on eriti vaikne. Uusi kodutuid käpalisi aga üha lisandub.

“Kahe kasside loovutustoa kohta on koduootajaid palju. Üha uued ja uued kassipojad kasvavad peale, aga varasemad ei ole kodu leidnud,” selgitas Jussi.

Diskreetne triibik Silver sai varjupaigas nii kiibi kui esimese vaktsiini ja parasiiditõrjed. Foto: Pärnu Kodutute Loomade Varjupaik

Kõik koduvalmis kassid on saanud kiibi, esimese vaktsiini ja parasiiditõrjed. Kel vanus lubab, on ka neutraliseeritud. “Tulge kohapeale vaatama – meil on kiisusid igale maitsele ja igas värvitoonis,” kutsus varjupaiga juhataja nurrumootoritele külla. Sõbralike miisude kõrval on ka selliseid, kes vajavad inimesega harjumiseks rohkem aega ja rahulikku sotsialiseerimist. “Aga ükski neist ei näri näppu otsast,” kinnitas Juss.

Tulge kohapeale vaatama – meil on kiisusid igale maitsele ja igas värvitoonis. Seyle Juss, Pärnu loomade varjupaiga juhataja.

Kasside kuivtoidu ja alusmaterjaliga on varjupaigas hästi. “Tekke ja patju meil suvel nii palju vaja ei lähe, aga liiva ja kassikonserve on juurde vaja,” loetles juhataja ja lisas, et koduta loomi saab toetada annetadeski. Selle kohta leiab teavet varjupaiga kodulehelt.

Kassitüdruk Tšiky mängib meelsasti omaealiste kassikestega ja harjub inimesega. Foto: Pärnu Kodutute Loomade Varjupaik

Kuigi kassid ja kassipojad ise varjupaigas millestki puudust ei tunne, ootavad siinsed töötajad pikisilmi uue varjupaiga valmimist.

Pärnumaa omavalitsuste liit kuulutas 13. juulil välja riigihanke Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga ehitustööde teostaja leidmiseks. Hanke pakkumiste tähtaeg on 23. august. Siis selgub, kas lõpuks läheb aastaid plaanis olnud funktsionaalse varjupaiga ehituseks või tuleb lapitud soojakutes edasi hakkama saada.