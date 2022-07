Pärnu muusikafestivali järel ootab Eesti Festivaliorkestrit Lõuna-Korea

Maailma hinnatumad kontserdisaalid Carnegie Hall, BBC Proms, Tokyo Suntory Hall ... Peale selle, et Eesti Festivaliorkester on peaosaleja ja -esineja igal aastal Pärnu muusikafestivalil, on neil olnud ka soov teha igal aastal mujal maailmas vähemalt üks ringreis. Viimastel aastatel on COVID sellele kriipsu peale tõmmanud.