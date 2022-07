Galerii ⟩ Alpakafarmi lastesõim sai täiendust

Are lähistel Niidu külas alpakafarmi pidava Laane talu perenaise Kaja Varmisoni sõnutsi on lähiajal oodata veel kolme alpaka sündi. “Sel aastal on neid millegipärast vähem ja sünnivad nad ka mõni nädal hiljem,” rääkis kümne aasta eest alpakade kasvatamisele pühendunud naine, kes selleks Inglismaal alpakafarmis praktikal käis ja Olustveres lambakasvatust õppis. “Alpakakasvatust Eestis ei õpetata,” meenutas ta.