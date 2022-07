Kelmuses süüdi mõistetud naisel seisab ees hiigelkahju hüvitamine

Paraku näitavad paljud kriminaalmenetlused, et rahalistesse raskustesse sattumisel on inimesed valmis kuritarvitama enda lähedaste dokumente ja andmeid.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Lauri Jõgi sõnutsi on isiku tuvastamist võimaldavate dokumentide kellegi teise kätte usaldamine alati risk. “Paraku näitavad paljud kriminaalmenetlused, et rahalistesse raskustesse sattumisel on inimesed valmis kuritarvitama enda lähedaste dokumente ja andmeid,” rääkis prokurör ja toonitas, et oma dokumendid ja isiku tuvastamist võimaldavad andmed tuleb hoida ainult enda valduses. “Internetis on võimalik ID-kaarti kasutades sõlmida erinevaid lepinguid, taotleda laene ja võtta kohustusi, mille tasumist hakatakse nõudma esialgu just dokumendi omanikult, mitte selle kuritarvitajalt.”