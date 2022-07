Taas Pärnu bussiliiklusest

Pärnu linna üks populaarsemaid ja pikemaid liine number 14 on alati puupüsti täis. Keskmises laiemas vahes on kõrvuti lapsevankrid, tõukerattad ja rulaatorid koos omanikega. Neil kõigil on õigus sõita ja seal olla. Bussides on palju võõrast rahvast. Suvevõõraid ja ka siia elama tulnud inimesi. Keegi käratab kellelegi, kes talle otsa komistas. Keegi avaldab valjult arvamust, et ikka veel võiks bussis maski kanda, nagu paar inimest seda teevad. Üldine õhkkond on närviline.