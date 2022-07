Alanud Suveuni tähistab klaveriprofessori 80 aasta juubelit

Pärnust pärit ja kõikjal maailmas hinnatud klaveriprofessori juures on ülikoolikraadi omandanud üle 300 pianisti, kellest paljud on saavutanud laureaaditiitleid maailma tunnustatud konkurssidel ja on nüüd ise õppejõud ülikoolides nii Euroopas, Aasias kui Ameerikas. Õpetajatöö kõrval on Valdma andnud soolokontserte, esinenud orkestritega ja osalenud kammeransamblites kolmel kontinendil.