Kilingi-Nõmme linnasauna keris hakkab taas vatti saama

Saarde vallavanema Külli Karu jutu järgi avaldasid kohalikud saunahuvilised huvi mais suletud saunas tegutsema hakamise vastu eelmisel kuul toimunud uue haldaja otsimise konkursil ning pärast läbirääkimisi ja mittetulundusühingu juriidilist vormistamist jõutigi kokkuleppele, et saunaklubi saab sauna pidada esiti 31. detsembrini.

Karu sõnutsi pakub vald saunaklubile saunapidamise toetuseks samu tingimusi, nagu olid varemgi, ehk kompenseerib vee- ja elektrikulu ning suvise ja talvise heakorra tagamise sellises mahus, mis olid pesemisasutusel 2019. aastal ehk koroonaeelsel ajastul. Aastas on seda umbes 2400 eurot.

MTÜ Saarde Saunaklubi juhatuse liikme Eiko Tammisti jutu järgi hakkasid Kilingi-Nõmme saunahuvilised talvel sulgemisotsuse saanud kohaliku sauna tegevuse jätkamise plaane arutama juba aasta algul, kuid toona ei leitud seltskonnale eestvedajat. Pärast märtsis toimunud konkurssi, mille järel ilmus välja üks saunapidamise huviline, kellega vallavalitsusel läbirääkimised aga liiva jooksid, otsustati juunis toimunud uuel konkursil härjal sarvist haarata ja pakkuda ennast uueks saunapidajaks. Nii loodigi mittetulundusühing, millel on praegu 15 liiget, kes on võtnud nõuks kohaliku saunatraditsiooni ja -kultuuri jätkamise ning edendamise. “Need 15 inimest on kohalikud kõige suuremad saunahuvilised,” kirjeldas Tammist klubi asutajaliikmete ühist nimetajat.