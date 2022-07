Amet lubab Pärnumaal küttida viis mesikäppa

Üha sagedamini ristuvad karude teed inimestega

Zooloog Aleksei Turovski soovitab karuga kohtumiseks meelde tuletada mõni jõululuuletus. Nähes eemalt, nii kahekümne meetri kauguselt karu, tuleb Turovski sõnul jääda kohe seisma ja vestelda karuga rahulikult ja monotoonselt. “Loe karule ette lapsepõlves pähe õpitud jõululuuletus või korruta rütmiliselt ridu oma lemmiklaulust, peaasi et öeldu sind ennast ei erutaks. Samal ajal võid ettevaatlikult hakata selg ees taganema,” soovitas Turovski ja hoiatab loomale selga keera keeramast, karjumast ja sosistamast. “Sosin mõjub igasugusele loomale, sealhulgas karule samasuguse provokatsioonina kui karjumine ning teeb ta murelikuks. Rahulikul häälel rääkimine annab mesikäpale kindla sõnumi, et kõik on korras ja sul pole kurje kavatsusi,” lisab loomateadlane.

Kui inimene on karule väga lähedale sattunud, on lood teised. “Kui näed, et ta on teinud end madalaks, tema kael ja pea on välja sirutatud ning pea liigub kordamööda vasakule ja paremale, on ta silmnähtavalt ärritunud, heida otsekohe pikali ja pane käed kukla peale kokku. Reeglina nuusutab karu kuklale kokku seotud käsi, tutvub olukorraga ja jätab sind loodetavasti rahule. Kuna karu on sellises olukorras väga erutunud, püüa olla nii vaikselt kui võimalik, sest igasugune heli mõjub provotseerivalt,” ütles tuntud zooloog.