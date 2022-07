Galeriid ⟩ Kunstinädal Pärnus: skulptorid seiklesid seksi- ja sotsiaalkriitilistes sfäärides

Nimelt on saabunud Pärnusse taas see imeline aeg, mil linnaruum on täitunud skulptuuride ja nende autoritega, kunstinädal on toonud peale kujurite linna ohtralt teisigi kunstnikke.

Keskendugem siinkohal skulptuurile. Skulptuurifestivali VORM avaüritustel loovutas Paldrok oma ruupori hetkeks teiste seas ka Eero Iijavoinenile, Taje Paldrokile, Piret Meos Roositalule, Johannes Luigele ja Toomas Altnurmele, kes kõik oma teoseid inglise keeles pidid tutvustama. Avaüritused toimusid Pärnu keskraamatukogus, selle ees, Loovlinnaku galeriis ning selletagusel Skulptuuride Alleel.

“Festivali näitustel eksponeeritakse skulptuure, objekte, interaktiivseid koha- ja kontekstipõhiseid teoseid, installatsioone teemal “VORM”,” kõlas ka kohustuslik sissejuhatus. Teoseid on kokku vähemalt 40 kunstnikult, mõnelt mitu ja paljud neist juba teistelgi näitustel osalenud.

Kivi, paber, käärid

Suures osas on erinevates vormides “Vormi” temaatika seotud seksi ja seiklustega taevastes sfäärides, aga leidub ka sotsiaalkriitilisi teoseid, näiteks energiakriisi teemal. Tõestuseks, et ühel skulptuurinäitusel võib kivi, metalli, klaasi, betooni, plasti ja puidu kõrval materjalina edukalt kasutada ka paberit, on Kiwa ja Vello Vinn kartongist hiiglaslikele ruumilistele piltpostkaartidele vormistanud filosoofiast pakatavad kollaažid.

Eero Iijavoineni skulptuurid pärinevad aga tema puukuurist ja on valminud halgudest, millest mõnedel naeltest-poltidest lisandused, ning ripuvad nüüd raamatukogu seinal Ingeri-Soome stiilis puuslikena.