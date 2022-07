Parts jätkab profikarjääri Prantsusmaal: Pakkumisi oli ka paarist teisest huvitavast kohast

25aastane pärnakas ütles kolmanda profihooaja eel, et suve alguses polnud ükski tiim temaga ühendust võtnud. Ent järsku hakkas pakkumisi tulema, millest nii mõnedki olid põnevad.

“Läbirääkimised venisid üsna pikaks, sest mul oli pakkumisi ka paarist teisest huvitavast kohast,” märkis keskblokeerija. “Rääkisin pikalt koondise peatreeneri Alessandroga (Orefice, M. P.) ja jõudsime kõiki pakkumisi kaaludes ühisele arvamusele, et see (Prantsusmaa esiliiga, M. P.) on järgmise suve Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri silmas pidades mu arengu jaoks parim valik.”