Teeme turismimaksu ära

Pärnu on turismilinn ja suvi meelitab puhkajaid igast ilmakaarest. Üleüldise lennunduskaose taustal võib eduliselt tänavu ihu pruunistada siingi. Pane talvel aegsasti hotell kinni ja tule suvel. Siinsed spaad on magnetid igal aastaajal. Olen palju mõelnud, miks meil välditakse kuurordimaksu. Poliitikud ei taha otsustamisega kaotada hääli, sest tegu võib olla paljude jaoks ebapopulaarse sammuga. Siiski tuleb endale aru anda, et kulutused suurenevad igas valdkonnas ja kusagilt peab hakkama raha juurde tulema. Pärnu on muutunud aastatega ilusamaks. On lisandunud kergliiklusteid, uuenenud rannapromenaad ja pargid muutunud pilkupüüdvamaks. Heakord vajab raha. Siiani tuleb see omavalitsuse eelarvest. Võiks aga tulla mujalt.

Iidses Krakowis on turismimaks ja see tasutakse hotellis. Summa on tõesti väike, vaid kolm zlotti ehk 70 eurosenti inimeselt öö kohta. Ka Põhja-Poola järvederikkas Warmia-Masuurias, mis spaade ja puhkekodude poolest on võrreldav Pärnuga, tuleb hotellides tasuda taolist maksu. Summa on taas 70 senti öö kohta. Paljud meist on külastanud Kreeka saari. Sulle ei anta hotellis enne toa võtitki, kui ei tasu turismimaksu. Summa jääb 2.50 ja viie euro vahele öö kohta inimese pealt. See sõltub hotelli kategooriast. Kõik maksavad.