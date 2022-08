Pärnu tenniseturniiridel jagatakse välja 40 000 dollarit

Kui traditsiooniliselt on juulis-augustis toimunud turniir kandnud Merko nime, vahetus see tänavu Kapiteli vastu. "Muudatus on seegi, et mehed ja naised võistlevad eri nädalaltel – nii saab Pärnu kesklinna väljakutel nautida tasemel tennist kaks nädalat," rääkis turniiride direktor Tiina Post.