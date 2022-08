Kais tõusis taas poodiumi kõrgeimale astmele ja sõitis koondisega Austriasse

"Kusti ja Mart on olnud tänavu väga heas hoos. Kaur ja Rasmus pole MK-sarja tasemel mänginud, Dima on teinud kaasa ühel etapil. Meie esipaar on kõrgel tasemel, kolm järgmist meest aga siiski veidi nõrgemad, sest neil puuduvad selliste mängude kogemused. Ootan huviga, mida just meie nooremad poisid seal suudavad, sest mänguliselt peaks vorm olema korralik," kommenteeris Eesti rannavollekoondise pärnakast peatreener Rivo Vesik võrkpalliliidule.