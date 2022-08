KOLUMN ⟩ Ideaalne põgenik

Uuringust saab täpsemalt lugeda selle tellija, sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) blogist. Sealt leiab viite ka andmetabelitele, mille kallal analüüsihuvilised ise toimetada võivad. Aga lühidalt kokku võttes on eestimaalaste jaoks ideaalne põgenik järgmine: "ideaalne põgenik on noor, sorava inglise keelega kristlasest naisarst, kes põgeneb Ukrainast sõja jalust ning kavatseb pöörduda koju tagasi niipea kui võimalik". Umbusuga vaadatakse moslemite, Süüria, Mali päritolu põgenike peale. Kokkupuuteid nendega on vähe, seletas uuringu tellinud sihtasutuse juht Tarmo Jüristo.