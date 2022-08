Loodusvaatlus ⟩ Vähem putukaid ja paras temperatuur ehk ideaalne aeg matkadeks

Taas kostitab august meid kõige hea-paremaga. See suvekuu on mulle alati seostunud pimedate ööde ja kasteste hommikute saabumisega. Loojangute ja pimeduse vahele jääb aina vähem hämarat aega ning nüüd on veel viimane aeg enne pilkast pimedust ja teises otsas ka enne päikesetõusu helkivaid ööpilvi jälgida. Muul ajal kui suvekuudel neid meie laiuskraadil näha pole.