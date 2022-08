Ettevõtjad annavad Pärnu uuenduslikule prügiplaanile turmtuld

Teine prügifirma Eesti Keskkonnateenused näeb Pärnu linna uuenduslikus plaanis seitset probleemi. Esiteks on konteinerite kaalumine ettevõttele kulukas: kaalud ise on kallid, samuti nende töös hoidmine. Teiseks pole säärast süsteemi katsetatud ja pole mõsitlik korraldada eksperimenti üle 50 000 elanikuga omavalitsuses. Kolmandana tuuakse välja, et inimesed peavad hakkama arvestama, et prügiveo arved kõiguvad. Neljandaks: kui konteinerisse pääseb vihmavesi või selle kaant katab talvel jää-lumekiht, tuleb maksta sellegi eest. Viiendaks pelgab prügifirma, et neil tuleb senisest enam klientidega vaielda. “On selge, et kui inimestel hakkavad prügiarved tugevasti kõikuma, tekitab see küsimusi ja soovi aru saada, kuidas selline summa ikka saadi. Jäätmeveoettevõtte jaoks tähendab see, et tuleb palgata rohkem klienditeenindajaid, kelle kulud tuleb ju ka lõpuks nendel samadel klientidel kinni maksta,” kirjeldas Eesti Keskkonnateenuste juht Argo Luude.