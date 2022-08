Pärnu poiss pani Soomes oma paremuse maksma

Supersport 300 klassis võistlev Freimann võitis kaljukindlalt nii kvalifikatsiooni kui esimese võistlussõidu, edestades lähimat jälitajat Selyn Kazakovat finišis pea ringiga. Pikalt teisel kohal kihutanud Andre Köster pidi mõni ring enne lõppu Paide piiga endast mööda laskma ja talle kuulus kolmas koht. Kõik kolm noort motosportlast on Vihuri tiimipealiku Marko Rohtlaane õpilased. Parima soomlasena kuulus Arttu Matikainenile neljas koht.

Väärib märkimist, et Yamahal kihutanud noore pärnaka kiireima ringi aeg 1.25,739 on selles masinaklassis Alastaro rajarekord. “Rada oli hea, rehvid head, kõik sobis täna,” kommenteeris võidumees, lisades, et ilm oleks võinud pisut soojem olla.