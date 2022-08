VIDEO ⟩ Hülgepoeg puhkas Pärnu muulil

"See, et hüljes Pärnu muulil peatub, on pigem harukordne," rääkis keskkonnaameti avalike suhete nõunik Andri Küüts. "Aga ta saab sealt kenasti vette tagasi siis, kui ise soovib. Hülgele on kõige parem, kui anda talle aega ja ruumi ning hoida temast eemale".

Küütsi sõnul peatuvad hülged peamiselt sellistes kohtades, kus neil on ohutu, palju ruumi ning keegi neid ei sega – näiteks Kihnu ümbruses laidudel.