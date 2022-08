Jõulumäel selguvad maailmameistrid

Algselt pidid maailma tipud Pärnumaale tulema 2020. aastal, ent koroona tõttu lükati tiitlivõistlused kaks aastat edasi.

“Pandeemiast tingitud reisipiirangud on teinud võistlejate arvus suuri muutusi: kes on lõpetanud tingimuste puudumisel laskmise, kes on hoopiski unustanud, et aastal 2019 sai plaanitud osaleda,” rääkis võistluste direktor ja Eesti maastikuvibu liidu juhatuse liige Andres Virkus. “Vaatamata kõigile takistustele ja viperustele on seikluslikuma meelelaadiga vibulaskjad nüüd Jõulumäel.”

Jõulumäel on viis 28märgilist rada. Maastikuvibu laskmisel tuleb märklehte tabada ka allamäge lastes. Foto: PP

MMil on esindatud üle 450 vibulaskja 30 riigist, kes võistlevad Pärnumaal esmaspäevast reedeni. Kasutusel on viis 28märgilist rada ja osalejatel tuleb viiel järjestikusel päeval lasta kolmes pabermärkide formaadis. Seejärel punktid liidekatkse. Maksimaalne punktisumma on 2800, parimatel on siiani õnnestunud koguda 2745-2770 silma.

“Jõulumäe maastik paneb vibulaskjate oskused tõsiselt proovile: pealtnäha petlik ühetasane maastik peidab endas küllaldaselt võimalusi rajameistritele põnevate profiilidega märkide loomiseks,” rääkis korraldaja. “Loodame, et Jõulumäe rada aitab maailma täpseimad laskurid tippvormi viia ja muidugi ootame maksimumskoori saavutamist. Eestlastele on võistluste korraldamine mõistagi suursündmus ja aitab tagasi tuua koroonapiirangute tõttu kadunud harrastajaid.”

30 riigi vibulaskjad kogunevad Jõulumäele. Foto: Tiina Laurisson

Korraldajamaa ongi suurima sportlaste arvuga riik: Eesti eest asub võistlustulle 148 laskurit. Saksmamaa on välja pannud 52, Läti 30 ja Soome 27 sportlast. Hulga võistlejaid on Lõuna-Aafrika Vabariigistki. Kaugemalt tulijad on Brasiiliast ja Austraaliast.

2018. aastal toimus maastikuvibu MM Lõuna-Aafrika Vabariigis. Siis teenisid pärnumaalased kaks medalit: Aare Lauren naasis meeste jahivibu klassis kullaga ja tema abikaasa Aire Lauren tuli naiste seas hõbedale.