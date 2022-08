VIDEO ⟩ Vaprus sai meistriliigas valusa kaotuse, PJK on 22 matši võiduta

See oli pärnakaile Kuressaare vastu teine valus kaotus järjest. Samad tiimid madistasid omavahel eelmise nädala karikamänguski, kus Pärnu juhtis veel vahetult enne kohtuniku lõpuvilet 2:1, ent saarlased viigistasid kuuendal lisaminutil. Lisaaja ja penaltiseeria järel jäi peale Kuressaare.

Vaprus on meistriliigas 21 mänguga kogunud kaheksa silma, mis annab viimase koha. Tallinna Legionil on kaks punkti rohkem. Kuressaare on 31 punktiga kümne võistkonna konkurentsis viies. Järgmisel reedel sõidavad pärnakad pealinna, kus neid ootab ees tiitlinõudleja FCI Levadia.