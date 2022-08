Egon Kaur tegi Soome MM-rallil ilusa etteaste: Tunne on hea!

“Tunne on hea!” rõõmustas Kaur vahetult pärast lõpujoont. “Meil oli siin kaks eesmärki. Esiteks sõita ilma vigadeta – sellega saime hakkama. Teiseks hoida esimeste meestega tempot, sellega on veel vaja tulevikus tööd teha. Suur tänu Markku Rautiole ja kogu tiimile, kelleta me siin ei oleks!”