Reeglite rikkumine Soome MM-rallil: Suninen sai disklahvi, Kaur kerkis teiseks

Nimelt leidsid kohtunikud, et esikoha teeninud Teemu Sunineni Hyundai i20 N Rally2 masina esistange kaalus lubatust vähem ja soomlase koduralli tulemus tühistatakse. Kui põrkeraua minimaalne lubatud kaal on 4510 grammi, siis Sunineni masinal oli see 3931 grammi.

Hyundai Motosport N tiimi sõnutsi polnud see esistange nende ehitatud, vaid asendusjupp, mis pandi masinale külge testimise käigus. Eksimuse lasi sisse Red Grey rallitiim, kes valmistab Hyundai Rally2 autosid MM-etappideks ette. Kohtunikud kaalusid ka kahe teise Hyundai masina põrkeraudu ja need olid reeglitega vastavuses ehk vastavalt 5000 ja 5090 grammi.

“Osalejad selgitasid, et tegu oli inimveaga, mille tõttu pandi autole vale osa külge. Osaleja vastutus on siiski teha kindlaks, et kõik on vastavuses reeglitega,” teatas rahvusvaheline autoliit (FIA) oma otsuses.

Niisiis triumfeeris WRC2 klassis lõppkokkuvõttes soomlane Emil Lindholm, kes jäi esiti Suninenile seitsme sekundiga alla. Volkswagen Polo GTIga kihutavad Kaur ja Simm teenisid teise koha punktid ja kolmandaks kerkis Hayden Paddon, kes jäi eestlastele alla 11 sekundiga. WRC2 klassis võistles R5-masinate konkurentsis 15 ekipaaži.

“Tunne on hea!” rõõmustas Kaur vahetult pärast lõpujoont. “Meil oli siin kaks eesmärki. Esiteks sõita ilma vigadeta – sellega saime hakkama. Teiseks hoida esimeste meestega tempot, sellega on veel vaja tulevikus tööd teha. Suur tänu Markku Rautiole ja kogu tiimile, kelleta me siin ei oleks!”