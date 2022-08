Loodusvaatlus ⟩ Leedikute röövikud järavad isukalt kuusekäbisid

Vaikselt saab looduses juba aimu, mida ja kui palju siia jäävate lindude ja imetajate sahvritesse lähiajal võib sattuda. Sarapuudes leidub hulgaliselt praegu veel roheliste pükstega pähkleid ning tänavu aasta puuks kuulutatud pihlaka kobarad on värvunud apelsinikarva. Pasknäärid on juba mitmel päeval revideerinud tammesid, kuid selleni, et tõrud oleks tarbimisvalmid, kulub veel aega.