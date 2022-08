Tänavu on talupäevade kõrval muuseumis ka lamba- ja hobusepäev, et rahvast kokku tuua.

Ehkki koroonakriisi tõttu on Kurgja traditsioonilised talupäevad olnud pausil, toimuvad need sel laupäeval C. R. Jakobsoni talumuuseumis taas, sedapuhku 27. korda.