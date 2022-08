Volker Bombe on sündinud Pärnus 1943. aastal. Kui ta oli kaheaastane, põgenes ta oma ema ja sõjaväelasest isaga Saksamaale. Keerulise elukäiguga Bombe on terve elu tundnud, et on pärit kuskilt mujalt. 1960. aastate lõpuni olid homoseksuaalsed suhted Saksamaal keelatud.