Silvia Paluoja ⟩ Sätestamata sisu lisab reisielamusi

Oma piiks-piiks ehk Pärnumaa ühiskaardiga rändamise eel olen guugeldanud sõiduplaane, et ühest punktist teise jõudmine kulgeks võimalikult sujuvalt ja ajahoidlikult. Tööpäeviti on selline planeerimine edukam kui nädalavahetustel või riigipühadel, mil niinimetatud tööliste bussid ei sõida. Päevast olenemata on reisija elamused tagatud nii lõuna kui põhja liinigrupis, nagu Pärnu maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping need jaotab. Neis odavhankega saadud Türgis ja Tšehhis Euroopa Ühenduse tüübikinnituse alusel valmistatud ühistranspordivahendites istudes tahaks skandeerida konstruktori välja ja küsida, kas ta võttis eeskuju Rooma amfiteatrist, kui kavandas salongi keskele kolm ja sealt veel edasi ühe trepiastme.