Eesti sõudenelik jõudis EMil 12 hulka

“Tegime endale päris palju tööd juurde,” ütles Endrekson sõudeliidu vahendusel ja tõdes, et nelik pole vastutuules sõites koostööd veel klappima saanud. Selle arvelt tuleb tähtsates sõitudes korralikult lõivu maksta.

“Tänagi ei saanud avasõidus korrektselt tõmbesse ja sellistes tingimustes on see meile komistuskivi,” rääkis kahekordne olümpiamedalist ja lisas, et nelik tundis end vahesõidus hoopis paremini. “See oli teisest puust minek: ehkki vastutuult jagus, saime sõidu klappima.”