Kulla hind maailmaturul kerkib. Meie ümber toimuvate ärevate sündmuste taustal on tunne, et tahaks hoida kõike, mis on jääv ja millel oleks püsiv väärtus ka tulevikus.

Haridus on puhas investeerimiskuld. Eestis on läbi aegade haridust ja haritust kõrges hinnas hoitud, ajaloolise mälu püsimajäämine on olnud edasiviiv jõud ja alati ka meie valik. Jaan Kross on öelnud, et “iga eestlase siht peab olema surematus”, minu arvates tuleb see oskuste, teadmiste, sihtide, õppimise ja hariduse kaudu. Ühiskonna liikmena on haritud inimesed väärtuslik ressurss, kes vastutavat ja kõigile silmapaistvat rolli kannavad nii avalikus kui erasektoris ning mõjutavad otseselt ja kaudselt ka kogu riigi edukust.