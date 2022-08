Foto ilmutamine sarnaneb kokkamisega

Fotode filmile pildistamise muudab veel põnevamaks tõik, et Pärnus leidub väga vähe neid, kes käsitsi ilmutamisega hakkama saaksid. Jüri Vlassov on üks nendest vähestest. Kuna huviliste arv on viimasel ajal jõudsalt kasvanud, on fotoäri omanikul idee korraldada sügisel vastav koolitus.