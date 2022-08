Nädalast jäi kõlama ⟩ Ehk saavad rahu …

Kurikuulus Narva tank, millest nüüd vabaneda püütakse, asub Pärnust vaadates diagonaalis üle Eesti, kuid probleeme on olnud suvepealinna kohalikus pargiski asuvast monumendist lahtisaamisega. Raskemaks tegi selle veel asjaolu, et Pärnus polnud tegu lihtsalt mälestusmärgiga, vaid sinna oli maetud kümneid inimesi. Isegi rohkem, kui arvati. Pealegi rakendus keset linna asuvale platsile seetõttu sõjahaudade kaitse.

Kohalik linnavõim on soovinud mainitud punamonumendist vabaneda aastaid, ammu enne Ukraina sõda, kuid seni polnud see õnnestunud. Nüüd, kui riik võttis viimaks ise initsiatiivi, käis see kärmelt. Säilmed kaevati üles ja viiakse nende õigesse kohta –​ kalmistule.