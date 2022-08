Lugeja kiri ⟩ Vanemad inimesed hädas nutikassadega

Sõbranna rääkis, et sellist olukorda esineb seal tihti. Nii tuleb muude turukottidega teinekord oodata pea 20 minutit. Ka Tallinna maantee Rimis valitseb sageli sama olukord.

Selle poe miinuseks on veel palju üksteise seljas trügivaid inimesi, kuna piirkonnas muid poode eriti ei ole. Ka on ostukärud küllaltki räpased ja poes liigub palju kõrval pargis alkoholi tarvitanud mehi.

Kesklinna Rimi seevastu on puhas ja ilus. Samuti lahendatakse probleemid kassadega kiiresti, ikka tõttab müüja appi. Kõrval asub Pärnu üks parimaid toidupoode Port Arturi Coop, kus on kaup hästi paigutatud ja palju sooduspakkumisi. Pood on alati puhas ja kalalett rikkalik.