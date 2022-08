Suvepealinna unetud kogunevad jõekaldale lustima

Algusaastatest festivali korraldamise eest hea seisnud Gea Kammeri ja Eleka Rugam-Rebase jutu järgi ongi nende missioon olnud avastada linnaruumis piirkondi, mis vääriksid senisest rohkem tähelepanu ja elavdamist. “Ja meie meelest on tore, kui kohalikud entusiastid teatepulga üle võtavad. Nagu on juhtunud näiteks Supeluse tänaval, mis suveks on autoliiklusele kinni pandud, kus toimub aastalaat ja palju muud. Või Kuninga tänav vanalinnas,” selgitas Kammer. “Ja nüüd siis jõeäär, kus juba on tekkinud uued kohvikud.”