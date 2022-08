Valdav osa inimesi on osavat sukeldujat ja vaid kalast toituvat tiivulist näinud vaid piltidel. Parmen seletas, et väike lind on väleda lennuga ja niisama jalutades teda pigem ei märkagi. "Kui häält ei tea, sa ei leia teda. Ta lendab nagu pääsuke, aga on kiirem. Paneb nagu pisike nool mööda," jätkas sintlane, kes linnuvaatluseks binokli asemel kaamera objektiivi kasutab. "Hommikul lähen jõeäärde ja kui kuulen, et laulab kuskil, siis vaatan kaameraga, kust ta on."