Pildid ⟩ Kukkuva tähtajaga objektil haigutavad lahtised kraavid

Tori vallakeskuses Sindis on tänavu tavalisest enam kaevatud. Põhjuseks linna kaugküttetorustiku vahetus, mille lõpptähtaeg on 15. august. Toimetuse poole pöördus sintlane, kelle arvates tööd tähtajaks valmis ei saa. Riigihankega ehitusobjekti enda kanda võitnud ettevõte leiab, et toruvahetus venib rahvusvahelise olukorra tõttu. Tööde tellija ei nõustu selle seisukohaga.