Noored merekarud teenisid meistrivõistlustel kolm kulda

“Nii detailset ja otsepildis noorte purjetamist kogesid paljud esimest korda,” rääkis regati korraldanud Tallinna jahtklubi peasekretär Ott Kallas, lisades, et tänu tuule ootamisele ja kõrvetavale päikesele sai lapsevanematele selgemaks, miks need purjetamise päevad küll nii pikad ja ajaliselt planeerimatud on.