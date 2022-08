Vabaühendused ootavad riigilt avalike huvidega arvestamist

Teine probleem. Kaasamine ei peaks olema lisakohustus, vaid sisuline osa ametnike tööst. Paraku on kaasamise kvaliteet vabaühendustele suur probleem hoolimata juba 2012. aastast kehtinud hea kaasamise tavast, mida seadusloomes on kohustuslik järgida. Ka enamik tänavu avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022–2024 ideekorje ettepanekuid on seotud just vähese ja puuduliku kaasamisega õigusloomesse.