Sinivetikas on keskrannast hajunud

Valgerannas oli täna pärastlõunal päevitajaid ja suplejaid üsna palju. Üks rannas aega veetnud perekond tõdes, et nad on teadlikud, et siinkandis on sinivetikaprobleem, kuid otsustasid sellegipoolest lapsed suplema lubada. Lastele olid sõnad peale loetud, et nad vett suhu ei võtaks.