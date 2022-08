Keiso Pedriks jooksis EMil hooaja tippmargi

Ehkki eeljooksude kokkuvõttes näitas Pedriks 24 sportlase hulgas 11. aega, jäi 28aastane suvepealinlane 13 poolfinalisti seast välja, sest just eestlase jooks kujunes nõnda kiireks. Ajaga pääses poolfinaali eestlase jooksu viies mees, norrakas Vladimir Vukicevic (13.75). Viimaks jooksis Pedriks kiiremini viiest mehest, kes edasi said.

“Alguses olin esineliku mängus sees, aga lõpu kolm–neli tõket kangestusin,” analüüsis Pedriks Postimehele. “Andreiga (treener Andrei Nazarov, M. P.) saime kohe aru, et ma sattusin kõige tugevamasse jooksu. Eks see veidi õnnemäng ole ja kahju on ikka, et esimeses kahes jooksus ei jooksnud, sest sealt oleksin kvalifitseerunud, aga mis sa teed. Selle pärast ma pead norgu ei lase. Kui tuled EMile, pole väga vahet, kuna siia tulevad ikkagi Euroopa parimad kokku.”