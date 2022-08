Loodusvaatlus ⟩ Kuumalaine tabas lõikuskuul

Köögiaknast kiigates hakkas põõsa varjus silma küljeli musträstas, kes aknale koputuse järel püsti kargas ja palaval hommikul lõõtsutades järgmist varjualust otsima asus. Lämbete ilmade kiuste on linnud liikvel, kuigi paljud neist puude-põõsaste varjus. 15. august, rukkimaarjapäev, oli kuiv ja soe ning mõnes Eesti nurgas on arvatud, et see võiks tuua kaasa soojapoolse sügise. Kuusekäbide rohkustki on peetud mõnusa kuiva sügise märgiks.