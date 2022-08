Marko Šorin ⟩ Tervishoiu rahastamine vajab süsteemset muutust

Omaosalus liiga kõrge

Seetõttu on kummastav, et praegusest koalitsioonilepingust ei leia sõnagi tervishoiu plaanide ega hädavajaliku palgatõusu kohta. Reformierakonna suhtumist meditsiinitöötajatesse näitab seegi, et Tallinna haigla projekti rahastamisest otsustati loobuda. Pärnumaalaste õnneks on SA Pärnu Haigla hästi tegutsenud ja teinud suuri investeeringuid. Taristu on ajakohane ja personalgi tasemel, kuid kõiki uuringuid siin loomulikult ei tehta.