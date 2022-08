Sulev Alajõe ⟩ Kes võtab vastutuse?

Praeguses olukorras pole Eesti gaasivajaduse rahuldamiseks parim variant ülikallis LNG ujuvterminal Paldiskis, vaid ise gaasi tootmine. Erinevalt aastast 2019 on biometaan igati konkurentsis hinna poolest, annab regionaalselt tugeva motivatsiooni biojäätmeid koguda (järgmisest aastast on see kõigile kohustuslik) ja loob töökohti.