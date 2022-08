GALERII ⟩ Julged ujusid taasiseseisvumispäeval sillast sillani ja trotsisid kaatrijuhtide lainet

Spordipäev ongi Pärnu talisuplejate seltsi ja kohaliku ujumisklubi UCA korraldada. Kütt ütles, et retkele suurt reklaami ei tehta ja seda teavad vaid (tali)ujumisfanatid. Suure kella külge ei panda retke seetõttu, et üle 100 ujuja on raske vees turvata-hallata. Teine põhjus on see, et kõvale pingutusele ei taheta algajaid, kes kipuvad oma võimeid üle hindama.