Aerutajad finišeerusid EMil teises kümnes

500 ja 1000 meetris jagati välja ka järgmise aasta Euroopa mängude pileteid, mida kumbki sportlane ei teeninud. Seejuures jäi Karlson 500 meetri distantsil esimesena ihaldatud pääsmeta. Siiski püsib lootus, et 68kordne Eesti tšempion selle pileti saab, sest osal sportlastel on käes topeltpääse ja sõltub, kuidas need ümber jagatakse.