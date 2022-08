30 aastat uue kunsti muuseumi kui üks suur improvisatsioon

“Latt on nii kõrgel, et järgmisel aastal on raske seda hoida, kuid alt ei taha ka pugeda,” tõdes uue kunsti muuseumi (UKM) juht Mark Soosaar, vihjates ühtlasi asutuse tulevikule, sest kui pole kindel, kas samas majas saab jätkata, satub kahtluse alla siia näituste saaminegi.