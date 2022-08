Ukraina sõjapõgenike lapsed teevad keeleõppes edusamme

Pärnu Tammsaare kooli direktori Riho Alliksoo andmetel hakkab nende majas tarkust taga nõudma üle saja ukrainlase. Olgugi et koolijuht oli veel puhkusel, ütleb ta, et kool on valmis kõiki ukraina lapsi vastu võtma. “Korraldame neile õpet kas keelekümblus- või tavaklassis, täiendavad eesti keele tunnid – nagu seadus ette näeb,” selgitas Alliksoo, tõdedes, et õpetajaidki on juurde palgatud. “Toetume oma kevadisele kogemusele, kuidas neid asju tuleb korraldada.”