Humalale pole kasvukiiruses võrdset

Soojad ilmad jätkuvad ja kui õhtuti ei saabuks hämarus niivõrd varakult, jääks mulje, et tegu on endiselt kesksuvega. Jõeäärsed on kaetud lopsaka taimkattega, millest osa näitab juba hääbumismärke. Teisalt on mõni taim alles nüüd parimas vormis. Õhtul jõe ääres liikudes hakkasid silma hallidel leppadel looklevad ronitaimed, kellel lopsakad lehed ja heleda jumega käbid.