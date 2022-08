Andrei Korobeinik ⟩ Elektribörs kui tulekahju

Vastne ettevõtlusminister arvas, et talvel võib elekter maksta kaks–kolm korda rohkem kui selle aasta alguses, seega vähemalt sellest kaks–kolm korda kõrgemast hinnast peaks kodutarbija midagi säästma. Meetme käivitamise lisaargumendina nimetas minister asjaolu, et 14s Euroopa Liidu riigis saab elektrit osta börsiväliselt. Küll unustas ta mainida, et seda võimalust ei rakenda paljud ELi riigid ainult kodutarbijaile, vaid ka ettevõtetele.

Valitsuse pakutud sotsiaalelektri teenus on kindlasti samm õiges suunas, kuid selgelt liiga väike samm. See ei laiene ettevõtetele, mis tähendab seda, et paljud energiamahukad ärid talve üle ei ela. Selliseid firmasid on palju rohkem, kui esmapilgul tundub. Alates spaadest ja lõpetades tööstuse ja põllumajandusega. Need ettevõtted, mis siiski talve üle elavad, ei suuda kallist elektrit enda taskust kinni maksta. See koorem langeb nende toodangu või teenuste ostjate ehk tarbijate õlgadele.