Kaks pärnakat läheb Ameerikasse Eestit esindama

Juba 20. korda Rahvuste krossil Eestit esindav Leok rääkis, et kuigi ta otsustas aasta algul tippspordist taanduda, on nüüdseks plaanid muutunud. “Tahan aus olla ja ma ei võtaks seda kutset vastu, kui mul poleks kiirust ja füüsist,” ütles Leok, lisades, et viimased võistlused tõestasid, et valik on aus.